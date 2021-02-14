В Сумах во время катания на привязанном к авто тюбинге ребенок получил тяжкие телесные повреждения Сумской местной прокуратурой 19 февраля сообщено о подозрении 41-летнему водителю транспортного средства, который пренебрег безопасностью дорожного движения во время буксировки тюбинга с пассажирами (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

По данным следствия, 15 января 2021 года водитель автомобиля «ВАЗ-21099» привязал к заднему буксировочного кольца веревку с тюбингом, куда сел его знакомый с 7-летней дочкой. Во время катания таким образом пассажиров водитель, выполняя поворот, не учел дорожную обстановку и не сбавил скорость, поэтому тюбинг отбросило на обочину, где девочка ударилась головой о металлическую трубу. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил тяжелые телесные повреждения. Досудебное следствие осуществляется Сумским отделом полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.