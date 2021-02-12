За неделю на Сумщине зарегистрировано 810 ЧП В результате пожаров 2 человека погибло. Случаев травмирования людей на пожарах не зарегистрированы. Огнем уничтожено и повреждено 33 здания.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 83 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 54 здания и 1 единица автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 6 млн. 135 тыс. грн.

Случаев выявления и обезвреживания боеприпасов времен Второй мировой войны на территории области не зарегистрировано.

Как свидетельствует статистика, значительная часть пожаров приходится на жилой сектор. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.