В Сумах на ходу загорелась легковушка ЧП произошло сегодня, 22 февраля, утром на ул. Герасима Кондратьева.

Сообщение на линию 101 поступило в 7.36 утра о том, что горит автомобиль «Рено» возле КПП артучилища, сообщили «Данкор онлайн» в управлении ГСЧС в Сумской области.

Как рассказала водительница, она ехала, остановилась и почувствовала запах дыма, который выходил из моторного отсека. На вызов выехали 3 единицы техники управления ГСЧС в Сумской области и 11 человек личного состава. На тот момент огонь повредил моторный отсек и фары автомобиля. Спасатели предотвратили распространение огня на салон авто. В 7.48 пожар был ликвидирован.