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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине дали 6,5 лет наркодилеру

Великописаревским отделом Ахтырской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении мужчины, который хранил дома большое количество наркотиков и реализовывал наркозависимым лицам.

Речь идет о жителе Великописаривского района, которого задержали сотрудники полиции 10 октября 2019 года во время сбыта очередной «дозы». Установлено, что мужчина систематически реализовал запрещенное вещество соответствующим лицам. Во время санкционированного обыска в его домохозяйстве обнаружено и изъято около 0,5 кг наркотического средства каннабис, расфасованного в разные пакеты.

Задержанный не впервые попадает в поле зрения правоохранителей, до этого он был уже 8 раз судим, в основном за кражи. В суде вину свою не признал. По результатам собранных доказательств приговором суда обвиняемый признан виновным и приговорен к 6 годам 6 месяцам лишения свободы (ч. 2 ст. 307 и ч. 1 ст. 309 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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