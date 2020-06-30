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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:17198

В Сумском горбюджете уже 30-миллионая дыра

Об этом сегодня, 22 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая.

По ее словам, в общий фонд бюджета Сумской городской ТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 265,2 млн грн, что составляет 12,4% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 29,0 млн грн, или минус 9,9%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 23,1 млн грн;

- акцизного налога – 13,2 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 11,9 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 23,8 млн грн, или минус 8,2%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 9,2 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 10,6 млн грн;

- акцизного налога – 8,5 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 22,7 млн грн (или на 9,4%).

Из общей суммы поступлений с начала года 66,2% (175,7 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 20,4% (54,0 млн грн) - единый налог; 5,8% (15,4 млн грн) - земельный налог и арендная плата; 3,3% (8,9 млн грн) - акцизный налог; 1,6% (4,3 млн грн) - плата за аренду коммунального имущества.

Экономика Недобор
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