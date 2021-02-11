Кто чаще всего в Сумах умирает от коронавируса? Статистику предоставила сегодня, 22 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, наибольший процент среди умерших в возрасте 70-74 года – 20%, это 53 человека; 65-69 – 44, 16,7%; 60-64 – 42, 15,9%; 80-84 – 35, 13,3%.