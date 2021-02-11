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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:53269

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах?

Статистику предоставила сегодня, 22 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й горбольнице лечатся 50 сумчан, из них 27 на кислородной поддержке, 6 в отделении интенсивной терапии. В больнице № 4 – 31 пациент, 26 получает кислород свободным потоком, 2 – на неинвазивной вентиляции легких. В детской больнице 14 пациентов, 3 в интенсивной терапии.

В Сумах свободно 124 ковидные койки для взрослых, все обеспечены кислородом, для детей свободная 101 койка, с кислородом 63.

Также сумчане лечатся в областных учреждениях здравоохранения: в областном центре инфекционных болезней - 41, 37 из них на кислородной поддержке, 4 в отделении интенсивной терапии, 2 подключены к аппаратам ИВЛ. В госпитале для ветеранов 31 человек, получает кислород свободным потоком 21, в интенсивной терапии двое.

Общество
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