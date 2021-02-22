На Сумщине 47 764 случая заболевания COVID-19 По состоянию на 22 февраля в Сумской области 47764 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 60 человек (Глухов - 2, Краснопольский р-н - 1, Лебединский р-н - 3, Липоводолинский р-н - 1, Сумы - 45, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р н - 5).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 658 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Тростянецкий р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 45012 человек, из них за минувшие сутки - 35 (Белопольский р-н - 3, Глухов - 2, Глуховский р-н - 1, Сумы - 24, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 2).