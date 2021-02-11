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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 60 новых случаев заболевания коронавирусом

На утро 22 февраля в Сумской области подтверждено 47 764 случая заболевания COVID-19.

За воскресенье добавилось 60 новых случаев.

В Украине 3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 1443 человека; летальных исходов - 53; выздоровели - 1353 человека; осуществлено тестирований за сутки - 20 183 (в том числе методом ПЦР - 13513, методом ИФА - 2465, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 4205).

За все время пандемии в Украине заболело - 1307662 человека; выздоровели - 1147426 человек; летальных исходов - 25 156; проведения ПЦР-тестов - 6714484.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 169 случаев;

- Винницкая область - 328 случаев;

- Волынская область - 75 случаев;

- Днепропетровская область - 126 случаев;

- Донецкая область - 12 случаев;

- Житомирская область - 285 случаев;

- Закарпатская область - 233 случая;

- Запорожская область - 50 случаев;

- Ивано-Франковская область - 515 случаев;

- Киевская область - 166 случаев;

- Кировоградская область - 5 случаев;

- Луганская область - 12 случаев;

- Львовская область - 279 случаев;

- Николаевская область - 123 случая;

- Одесская область - 124 случая;

- Полтавская область - 75 случаев;

- Ривненская область - 36 случаев;

- Сумская область - 60 случаев;

- Тернопольская область - 129 случаев;

- Харьковская область - 50 случаев;

- Херсонская область - 24 случая;

- Хмельницкая область - 6 случаев;

- Черкасская область - 38 случаев;

- Черновицкая область - 259 случаев;

- Черниговская область - 27 случаев.

Общество
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