В центре Сум столкнулись две легковушки - один из водителей получил травмы

Инспекторы, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем Seat Ibiza, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении транспортному средству Chevrolet Aveo, которое двигалось во встречном направлении прямо.
В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo получил телесные повреждения. После оказания помощи он был отпущен домой.
Стражи порядка оградили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.