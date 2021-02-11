В центре Сум столкнулись две легковушки - один из водителей получил травмы В ночь с 19 на 20 февраля на перекрестке улиц Героев Сумщины-Харьковская-Гагарина, столкнулись два транспортных средства.

Инспекторы, прибывшие на место ДТП, предварительно установили, что 21-летний водитель, управляя автомобилем Seat Ibiza, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении транспортному средству Chevrolet Aveo, которое двигалось во встречном направлении прямо. В результате ДТП 26-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo получил телесные повреждения. После оказания помощи он был отпущен домой. Стражи порядка оградили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления следователем материалов ДТП.