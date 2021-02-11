Сумские фигуристы отличились на Кубке Украины

Сумскую область представляло 28 спортсменов отделения фигурного катания.
В категориях одиночного катания кубок «Победителя» и медали за 1-е места завоевали:
- Вода Мария, категория 2D Novice B;
- Каравай Эмилия, категория 2D Novice A;
- Мяус Полина, категория 2D Chicks;
- Свистунова Елизавета, категория 3D Junior;
- Гальченко Кристина, категория 3B Benjamin;
- Наталуха Дарья, категория 4D Cadet;
- Круглов Николай, категория 4D Benjamin B;
Серебряные медали и грамоты за 2-е место получили:
- Оласюк Анна, категория 1D Junior;
- Косенко София, категория 2D Novice A;
- Чукина Александра, категория 2D Chicks;
- Ярошенко Алиса, категория 3D Cadet;
- Жукова Анастасия, категория 3D Novice;
- Круглова Екатерина, категория 3D Benjamin.
3-и места в соревнованиях завоевали:
- Ничитайло Марина, категория 3D Junior;
- Линник Анжелика, категория 3D Novice;
- Свистунова Варвара, категория 3D Debs;
- Каминская Ярослава, категория 4D Benjamin A;
В категории 2D Cubs Соло-танцы была признана лучшей Каравай Эмилия, 3-е место завоевала Жукова Анастасия.
Три дебютантки соревнований Кальченко Валерия, Мельник Кира и Дейнека Екатерина отлично сдали свои тесты и теперь могут готовиться к следующим соревнованиям.
Подготовила спортсменов к соревнованиям тренер Светлана Каравай.