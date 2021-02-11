Сумские фигуристы отличились на Кубке Украины 20 февраля в г. Житомир закончился Кубок Украины по фигурному катанию на роликовых коньках и 1 этап Всеукраинских соревнований по роликовому спорту.

Сумскую область представляло 28 спортсменов отделения фигурного катания. В категориях одиночного катания кубок «Победителя» и медали за 1-е места завоевали: - Вода Мария, категория 2D Novice B; - Каравай Эмилия, категория 2D Novice A; - Мяус Полина, категория 2D Chicks; - Свистунова Елизавета, категория 3D Junior; - Гальченко Кристина, категория 3B Benjamin; - Наталуха Дарья, категория 4D Cadet; - Круглов Николай, категория 4D Benjamin B; Серебряные медали и грамоты за 2-е место получили: - Оласюк Анна, категория 1D Junior; - Косенко София, категория 2D Novice A; - Чукина Александра, категория 2D Chicks; - Ярошенко Алиса, категория 3D Cadet; - Жукова Анастасия, категория 3D Novice; - Круглова Екатерина, категория 3D Benjamin. 3-и места в соревнованиях завоевали: - Ничитайло Марина, категория 3D Junior; - Линник Анжелика, категория 3D Novice; - Свистунова Варвара, категория 3D Debs; - Каминская Ярослава, категория 4D Benjamin A; В категории 2D Cubs Соло-танцы была признана лучшей Каравай Эмилия, 3-е место завоевала Жукова Анастасия. Три дебютантки соревнований Кальченко Валерия, Мельник Кира и Дейнека Екатерина отлично сдали свои тесты и теперь могут готовиться к следующим соревнованиям. Подготовила спортсменов к соревнованиям тренер Светлана Каравай.