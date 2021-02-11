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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские фигуристы отличились на Кубке Украины

20 февраля в г. Житомир закончился Кубок Украины по фигурному катанию на роликовых коньках и 1 этап Всеукраинских соревнований по роликовому спорту.

Сумскую область представляло 28 спортсменов отделения фигурного катания.

В категориях одиночного катания кубок «Победителя» и медали за 1-е места завоевали:

- Вода Мария, категория 2D Novice B;

- Каравай Эмилия, категория 2D Novice A;

- Мяус Полина, категория 2D Chicks;

- Свистунова Елизавета, категория 3D Junior;

- Гальченко Кристина, категория 3B Benjamin;

- Наталуха Дарья, категория 4D Cadet;

- Круглов Николай, категория 4D Benjamin B;

Серебряные медали и грамоты за 2-е место получили:

- Оласюк Анна, категория 1D Junior;

- Косенко София, категория 2D Novice A;

- Чукина Александра, категория 2D Chicks;

- Ярошенко Алиса, категория 3D Cadet;

- Жукова Анастасия, категория 3D Novice;

- Круглова Екатерина, категория 3D Benjamin.

3-и места в соревнованиях завоевали:

- Ничитайло Марина, категория 3D Junior;

- Линник Анжелика, категория 3D Novice;

- Свистунова Варвара, категория 3D Debs;

- Каминская Ярослава, категория 4D Benjamin A;

В категории 2D Cubs Соло-танцы была признана лучшей Каравай Эмилия, 3-е место завоевала Жукова Анастасия.

Три дебютантки соревнований Кальченко Валерия, Мельник Кира и Дейнека Екатерина отлично сдали свои тесты и теперь могут готовиться к следующим соревнованиям.

Подготовила спортсменов к соревнованиям тренер Светлана Каравай.

Спорт
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