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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах стартовал розыгрыш Кубка АФС

В субботу, 20 февраля, состоялись матчи предварительного этапа Кубка Ассоциации футзала Сумщины.

Уже на этой стадии турнира борьбу неожиданно прекратили «Динамо», «Сервис Люкс-2» и «Гранум», а «Валедианс-Peroff», который был очень близким к поражению от «Колоса» из Подлесновки, каким-то чудом сумел спастись.

«Динамо» - «Элитстрой» 3:6 (1:2)

«Деметра» - «Ярославна» 2:4 (1:3)

«Валедианс-Peroff» - «Колос» (Подлесновка) 1:1 (0:0 ) (4:2 пен.)

«Сервис Люкс-2» - «Лекарское» 1:4 (0:1)

«Натон» - «Гранум» 4:4 (2:2) (5:4 пен.)

«Сумы-Псел» - «Ника» 5:1 (4:1)

Таким образом определились пары 1/8 финала:

«Валедианс-Peroff» - «Спартак» (Валиевка)

«Сумыоблэнерго» - «Сумыхимпром-СДПУ»

«Compservice» - «Агросвит»

«Элитстрой» - «Явор»

«Lex VSK-Сумбуд» - «Натон»

«Сервис Люкс» - «Технология»

«Лекарское» - «BROCAR Star Peppers»

«Ярославна» - «Сумы-Псел»

Спорт
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