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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские атлеты отличились на чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций

20 февраля в Стамбуле прошел чемпионате Ассоциации Балканских легкоатлетических федераций (ABAF) в помещении.

Он стал для украинских атлетов прекрасным шансом еще раз проверить силы перед чемпионатом Европы в помещении, а для некоторых из них - выполнить норматив на Торунь.

Вне всякой конкуренции украинки были в эстафетном беге 4х400 метров. Команда в составе Алины Логвиненко, Виктории Ткачук, студентки СумГУ Анастасии Брызгиной и Анны Рыжиковой преодолела дистанцию за 3:38.16, более чем на три секунды опередив атлеток из Турции, и выиграла золотые медали. В беге на 400 м Анастасия Брызгина стала четвертой (53.74 с).

Уроженец Шостки Владислав Малыхин с первой попытки преодолел 5,50 м, после чего перенес высоту на 5.60 м. Преодолеть их на этот раз ему не удалось, однако и показанного результата хватило для того, чтобы стать вторым.

Уроженке Сум Анне Плотицыной до золота в беге на 60 метров с барьерами не хватило всего одной сотой секунды. С результатом 8.19 с она вторая.

Одна ступенька, или 36 сантиметров отделили сумчанина Игоря Мусиенко от бронзы по толканию ядра. С результатом 19,51 м он четвертый, пишет сайт ФЛАУ.

Спорт
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