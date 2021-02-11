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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:03168

Сумские футболистки сыграли за сборную

На сборе в Турции подопечные Натальи Зинченко сыграли вничью в товарищеском поединке с национальной женской командой Сербии.

В рамках учебно-тренировочного сбора в Турции, который имеет целью подготовку к плей-офф квалификации Евро-2022, женская сборная Украины в спарринге сегодня сыграла вничью с командой Сербии.

Матч проходил на стадионе Gold City Sport Complex в городе Алания. Украинки повели в счете перед самым перерывом. На 44-й минуте Ольга Овдийчук опередила голкипера на линии штрафной и направила мяч в сетку.

Отыграться сербская команда смогла на 72-й минуте. Алегра Поляк осталась в одиночестве в районе 11-метровой отметки и без проблем расстрелял ворота сумчанки Екатерины Самсон. В итоге – ничья 1:1.

Также за сборную первый тайм отыграла ахтырчанка Яна Калинина

Товарищеский матч

Украина – Сербия – 1:1 (1:0 )

Голы: Овдийчук (44) – Поляк (72).

Украина: Самсон, Кравець, Подольская, Петрик, Филенко, Калинина (Панцулая, 46), Андрущак (Китаева, 46), Бойченко (Андрухив, 74), Овдийчук (Малахова, 82), Козлова (Кравчук, 68), Апанащенко (Гирин, 82).

Свой следующий товарищеский поединок на турецком сборе Украинская проведет 23 февраля со сборной Индии.

 
Спорт
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