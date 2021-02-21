На Сумщине 47704 случаев заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 21 февраля на Сумщине 47704 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 134 человек (Белопольский район - 4, Бурынский район - 14, Лебедин - 4, Лебединский район - 1, Ахтырка - 9, Ахтырский район - 3, Ромны - 4, Роменский район - 3, Сумы - 69, Сумской район - 4, Шостка - 17, Шосткинский район - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 657 летальных случаев, из них за минувшие сутки - 2 (Сумы - 1, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44977 человек, из них за минувшие сутки - 39 (Белопольский район - 3, Лебедин – 10, Лебединский район - 3, Сумы - 16, Сумской район - 2, Шостка - 4, Ямпольский район - 1).