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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах очередная авария (видео)

На улице Металлургов произошло автопроисшествие - патрульные оформили админматериал.

Патрулируя улицу Металлургов, экипаж патрульных стал свидетелем ДТП с участием двух транспортных средств.

35-летний водитель автомобиля Chery Amulet, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Chery Amulet административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
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