В Сумах очередная авария (видео)

Патрулируя улицу Металлургов, экипаж патрульных стал свидетелем ДТП с участием двух транспортных средств.
35-летний водитель автомобиля Chery Amulet, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Chery Amulet административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.