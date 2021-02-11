В Сумах очередная авария (видео) На улице Металлургов произошло автопроисшествие - патрульные оформили админматериал.

Патрулируя улицу Металлургов, экипаж патрульных стал свидетелем ДТП с участием двух транспортных средств.

35-летний водитель автомобиля Chery Amulet, при изменении направления движения не убедился в безопасности своего маневра, после чего допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi Outlander, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП и составили на водителя Chery Amulet административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.