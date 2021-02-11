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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине еще 134 случая заболевания COVID-19

На утро 21 февраля в Сумской области уже 47 704 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За субботу добавилось 134 случая.

В Украине 4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).

За все время пандемии в Украине заболело - 1304456 человек; выздоровели - 1146073 человека; летальных исходов - 25 103; проведения ПЦР-тестов - 6700971.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 200 случаев;

- Винницкая область - 482 случая;

- Волынская область - 96 случаев;

- Днепропетровская область - 223 случая;

- Донецкая область - 92 случая;

- Житомирская область - 365 случаев;

- Закарпатская область - 281 случай;

- Запорожская область - 34 случая;

- Ивано-Франковская область - 618 случаев;

- Киевская область - 243 случая;

- Кировоградская область - 15 случаев;

- Луганская область - 20 случаев;

- Львовская область - 243 случая;

- Николаевская область - 147 случаев;

- Одесская область - 133 случая;

- Полтавская область - 49 случаев;

- Ривненская область - 91 случай;

- Сумская область - 134 случая;

- Тернопольская область - 162 случая;

- Харьковская область - 197 случаев;

- Херсонская область - 42 случая;

- Хмельницкая область - 171 случай;

- Черкасская область - 54 случая;

- Черновицкая область - 320 случаев;

- Черниговская область - 77 случаев.

Общество
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