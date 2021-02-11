На Сумщине еще 134 случая заболевания COVID-19

За субботу добавилось 134 случая.
В Украине 4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).
За все время пандемии в Украине заболело - 1304456 человек; выздоровели - 1146073 человека; летальных исходов - 25 103; проведения ПЦР-тестов - 6700971.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 200 случаев;
- Винницкая область - 482 случая;
- Волынская область - 96 случаев;
- Днепропетровская область - 223 случая;
- Донецкая область - 92 случая;
- Житомирская область - 365 случаев;
- Закарпатская область - 281 случай;
- Запорожская область - 34 случая;
- Ивано-Франковская область - 618 случаев;
- Киевская область - 243 случая;
- Кировоградская область - 15 случаев;
- Луганская область - 20 случаев;
- Львовская область - 243 случая;
- Николаевская область - 147 случаев;
- Одесская область - 133 случая;
- Полтавская область - 49 случаев;
- Ривненская область - 91 случай;
- Сумская область - 134 случая;
- Тернопольская область - 162 случая;
- Харьковская область - 197 случаев;
- Херсонская область - 42 случая;
- Хмельницкая область - 171 случай;
- Черкасская область - 54 случая;
- Черновицкая область - 320 случаев;
- Черниговская область - 77 случаев.