В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону памяти Александра Тимофеева

Участвовать в соревнованиях по биатлону в Тростянец приехали более ста юных спортсменов из Львова, Харькова, Сумщины, Закарпатья, Чернигова и ряда других областей.
Сегодня прошли классические эстафеты среди юношей и девушек. В соревнования приняли участие по 7 команд юношей и 3 команды девушек в старшей и младшей возрастной категориях.
Результаты:
Младшие девушки
1. Региональный центр зимних видов спорта (Сумы)
2. МДЮСШ «Колос» (Сумы)
3. ДЮСШ «Янтарь» (Львовская обл.)
Младшие юноши:
1. КДЮСШ № 15 (Киев)
2. ОЛИСП «Барса» (Сумы)
3. ДЮСШ им. Калнышевского (Ромны)
Старшие девушки:
1. ОЛИСП «Барса»
Остальные не финишировали
Старшие юноши
1. Харьковская обл.
2. СДЮШОР «Восток» (Харьков)
3. КДЮСШ № 15 (Киев)
На завтра запланированы соревнования среди старших, средних и младших юношей в спринте.