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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 22:4514

В Тростянце стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону памяти Александра Тимофеева

Сегодня, 20 февраля, в Тростянце в дендропарке Нескучное стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону памяти Александра Тимофеева.

Участвовать в соревнованиях по биатлону в Тростянец приехали более ста юных спортсменов из Львова, Харькова, Сумщины, Закарпатья, Чернигова и ряда других областей.

Сегодня прошли классические эстафеты среди юношей и девушек. В соревнования приняли участие по 7 команд юношей и 3 команды девушек в старшей и младшей возрастной категориях.

Результаты:

Младшие девушки

1. Региональный центр зимних видов спорта (Сумы)

2. МДЮСШ «Колос» (Сумы)

3. ДЮСШ «Янтарь» (Львовская обл.)

Младшие юноши:

1. КДЮСШ № 15 (Киев)

2. ОЛИСП «Барса» (Сумы)

3. ДЮСШ им. Калнышевского (Ромны)

Старшие девушки:

1. ОЛИСП «Барса»

Остальные не финишировали

Старшие юноши

1. Харьковская обл.

2. СДЮШОР «Восток» (Харьков)

3. КДЮСШ № 15 (Киев)

На завтра запланированы соревнования среди старших, средних и младших юношей в спринте.

Спорт
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