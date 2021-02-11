Сумские каратисты отличились в Харькове Сегодня, 20 февраля, в Харькове прошел региональный турнир «Vagr Cup 2021» по каратэ.

В соревнованиях принимало участие 150 спортсменов из Харьковской, Днепровской и Сумской областей. Сумской клуб «Прогресс» занял первое общекомандное место, завоевав 13 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей. Победителями стали Филатова Вероника, Пехтерев Михаил и Белоус Даниил – все в двух разделах, Киселева Евгения, Лазарева Дарья, Деревянко Анастасия, Скороспешкина Кира, Скороспешкина Жасмин, Невожай Максим и Бабенко Назар.

Спортсменов подготовили тренеры Игорь Угнич, Андрей Панченко, Андрей Буглак и Станислав Сердюк.