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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:5991

Сумские каратисты отличились в Харькове

Сегодня, 20 февраля, в Харькове прошел региональный турнир «Vagr Cup 2021» по каратэ.

В соревнованиях принимало участие 150 спортсменов из Харьковской, Днепровской и Сумской областей. Сумской клуб «Прогресс» занял первое общекомандное место, завоевав 13 золотых, 5 серебряных и 15 бронзовых медалей. Победителями стали Филатова Вероника, Пехтерев Михаил и Белоус Даниил – все в двух разделах, Киселева Евгения, Лазарева Дарья, Деревянко Анастасия, Скороспешкина Кира, Скороспешкина Жасмин, Невожай Максим и Бабенко Назар.

Спортсменов подготовили тренеры Игорь Угнич, Андрей Панченко, Андрей Буглак и Станислав Сердюк.

Спорт
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