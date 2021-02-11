В Сумах водителю в ДТП повредило лицо подушкой безопасности В ночь с 19 на 20 февраля в Сумах на перекрестке возле фонтана «Садко» произошло дорожно-транспортное происшествие.

Не смогли разминуться «Шевроле» и «Дэу Ланос». В результате столкновения машины получили механические повреждения. Пострадал также и водитель автомобиля «Шевроле», которому повредило лицо подушкой безопасности, пишет СТС.