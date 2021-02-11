У Сумах вшанували Героїв Небесної Сотні Сьогодні, 20 лютого, у Сумах вшанували Героїв Небесної Сотні, які загинули під час розстрілів на майдані Незалежності в Києві.

Саме цього дня сім років тому там загинув і сумчанин Олексій Братушка, захищаючи споконвічне прагнення українців бути вільними на свої землі.

Сумчани вшанував пам’ять Героя України, Почесного громадянина міста Суми покладанням квітів до його могили на Алеї Слави. Також сумчани вклонились пам’яті земляків, які поклали голови на сході України.

Після цього учасники заходу долучилися до урочистостей біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та вшанували померлих хвилиною мовчання.

Після молитви за померлими учасники зібрання поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні, засвідчуючи повагу до їхньої самовідданості та на знак подяки за можливість наступним поколінням жити у вільній державі.