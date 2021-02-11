Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:42172

У Сумах вшанували Героїв Небесної Сотні

Сьогодні, 20 лютого, у Сумах вшанували Героїв Небесної Сотні, які загинули під час розстрілів на майдані Незалежності в Києві.

Саме цього дня сім років тому там загинув і сумчанин Олексій Братушка, захищаючи споконвічне прагнення українців бути вільними на свої землі.

Сумчани вшанував пам’ять Героя України, Почесного громадянина міста Суми покладанням квітів до його могили на Алеї Слави. Також сумчани вклонились пам’яті земляків, які поклали голови на сході України.

Після цього учасники заходу долучилися до урочистостей біля пам’ятника Героям Небесної Сотні та вшанували померлих хвилиною мовчання.

Після молитви за померлими учасники зібрання поклали квіти до пам’ятника Героям Небесної Сотні, засвідчуючи повагу до їхньої самовідданості та на знак подяки за можливість наступним поколінням жити у вільній державі.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.