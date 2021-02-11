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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские биатлонисты в ТОП-5 на чемпионате мира

Что за день! Волшебная суббота для украинского биатлона! Четыре гонки на разном уровне – и во всех наша команда борется за медали!

Апогеем дня стала мужская эстафета в словенской Поклюке. И пусть не случилось «голливудского хэппи-энда», те эмоции, которые украинские болельщики получили в азарте сегодняшней борьбы, по-настоящему бесценны! А спортсмены – получили бесценный опыт, который наверняка поможет достигать бОльшего в будущем, пишет biathlon.com.ua.

Юрай Санитра при формировании состава на эту гонку не изменил себе: сезон экспериментов в эстафетах продолжился и на чемпионате мира! Впервые на стартовом этапе эстафеты вышел сумчанин Богдан Цымбал, главной задачей которого было – не отстать далеко, чтобы лидеры команды сохранили контакт с ведущими командами и боролись за призовые места.

Но Богдан и сам отработал, почти как лидер! Как и в женской эстафете, на первом этапе все соперники отпустили одного из оппонентов – на этот раз Стурла Легрейда, который даже с запасным патроном на каждом из рубежей был вне конкуренции: первый этап Норвегия закончила на 23 секунды быстрее всех соперников. А вот Цымбал предъявил свой главный козырь – идеальную точность. На трассе было посложнее, и, выйдя после второго рубежа третьим, к передаче эстафеты Богдан пришел на десятой позиции. И если отставание от лидера было приличным – 45 секунд, то до призовой тройки вдвое меньше.

Дмитрию Пидручному было что доказывать на этом чемпионате. В Поклюке номинальный лидер команды из-за ошибок в стрельбе не сумел полностью реализовать те отличные физические кондиции, с которыми Дима подошел к главному старту сезона. Эстафета для сатисфакции подходила идеально, и капитан команды уже после чистой лежки радикально улучшил позицию команды, поднявшись на шестую позицию! И если дистанция до норвежца Тарьея Бё осталась примерно той же, то отставание от команд, борющихся за призовые места, сократилось до 18-ти секунд.

Получив на втором круге хорошую компанию в лице Якова Фака, продолжит подбираться к лидерам. А после того как в стойке все впереди идущие соперники испытали разной степени проблемы, чистая стрельба Пидручного стала фурором! А на последнем круге украинец включил максимальные скорости, явно продемонстрировав, в какой фантастической форме он сейчас находится! Даже мастер контактных гонок Лукас Хофер не смог убежать от нашего капитана! Пидручный свой этап закончил сразу следом за итальянцем и всего в 14-ти секундах следом за Тарьеем Бё!!! На втором этапе время Дмитрия однозначно лучшее – никто из соперников не сумел приблизиться к его результату ближе чем на 13 секунд!

Третий этап – и еще один герой украинской сборной в Поклюке! Ориентиром для Артема Примы на этом отрезке стал ни кто-нибудь, а лидер Кубка мира Йоханнес Бё, который впервые за четыре года вышел не на четвертом этапе классической эстафеты. Конечно, равняться на ход норвежца было сложно: по дистанции Йоханнес неизменно убегал ото всех. Основной задачей Артема было – сосредоточиться на стрельбе и на противостоянии с ближайшим соперником – итальянцем Томмазо Джакомелом.

На лежке соперник одержал локальную победу: Джакомел прошел рубеж чисто, в то время как Прима использовал первый командный запасной патрон, а после этого до стойки и не сумел даже сократить 10-секундное отставание от итальянца. Но второй рубеж расставил все на свои места! Томмазо сам не выдержал собственный темп, и ушел на круг штрафа, а Артем провел еще одну идеальную стрельбу и умчался вслед за норвежцем! Перед последним этапом о борьбе за золото речь уже не шла, но Украина была второй! «Убегающая» стратегия Юрая Санитры уже сработала на сто процентов – наша команда вплоть до последнего этапа была на виду!

Что творилось в этот момент с сердцем сумчанина Антона Дудченко, который на чемпионате мира впервые вышел на заключительном этапе эстафеты, сказать невозможно. Даже не заглядываясь на лидирующие позиции Ветле-Сьястада Кристиансена, нашему спортсмену было с кем бороться: «экзаменаторами» Дудченко на заключительном отрезке стали  Эдуард Латыпов, Доминик Виндиш, Эмильен Жаклен и Себастьян Самуэльссон – все шли в пределах полуминуты за украинцем!

Антон очень старался, но темп, с которым он пытался бежать по дистанции, оказался несколько высоковат для нашего молодого спортсмена, следствием чего стали два промаха в лежке. Но борьба на этом не прекратилась. Даже после двух запасных патронов Дудченко убежал в гонку в группе из четырех команд, борющихся за третью позицию, и до стойки не отстал ни на секунду!

Апогей борьбы за медали – решающий рубеж! Для Кристиансена, который шел в минуте впереди всех, даже два промаха не были критическими – норвежец спокойно довел дело до второй за день золотой эстафетной медали своей сборной.  Эдуард Латыпов допустил один промах и позволил приблизиться к себе чисто отстрелявшему Себастьяну Самуэльссону, и швед с RBUшником отправились разбирать оставшиеся комплекты медалей. Мог оказаться в этой компании и Дудченко, но Антон, быстро закрыв четыре мишени, допустив на пятой роковой промах…

На финишном круге Самуэльссон быстро доказал превосходство над Латыповым, убежав от соперника на дистанцию, достаточную даже для финиша с флагом. И пусть это был лишь финиш за серебро, стать вторыми после сегодняшних норвежских «монстров» - сродни победе.

За свою победу боролась и украинская команда. Антон Дудченко вышел на дистанцию четвертым, но противостоять чемпиону мира в гонке преследования Эмильену Жаклену пока не смог. Француз опередил нашего спортсмена уже в начале круга, и к финишу украинец пришел пятым. На фоне 10, 13, 6 и 8 мест в эстафетах нынешнего сезона – несомненный успех! Но тот факт, что даже такой результат воспринимается с ноткой горечи, говорит о том, что в следующем сезоне наша команда готова выходить на новый качественный уровень в этой дисциплине.

В зачете Кубка наций и мужская, и женская сборные Украины после сегодняшних стартов занимают восьмое место. И завтра нас ждет последний день чемпионата мира, который завершится гонками с массовым стартом.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+8)  1:12:27,4

2. Швеция (0+7)  +33,1

3. RBU (0+5)  +50,9

4. Франция (1+11)  +1:02,0

5. Украина (0+4)  +1:12,7

6. Италия (2+14)  +1:35,5

Спорт
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