Сумские футзалисты выиграли в первом матче 1/4 финала Кубка Украины АФФК «Сумы» в первом матче 1/4 финала Кубка Украины дома обыграл «Хмельницкие Деликатесы».

В первом тайме Василий Кефа течение одной минуты оформил дубль, чем обеспечил хозяевам комфортное преимущество. Уже на 16-й минуте Роман Зеленский перехватил мяч на чужой половине площадки, вышел один на один в вратарем и без проблем того переиграл.

Вторая половина матча началась с борьбы, где обе команды имели шансы на успех. Сначала футзальная Фортуна улыбнулась гостям. Гресь по левому флангу прошел к воротам и слета пробил в дальний угол.

Далее забивали только сумчане. Сначала Денис Зеленкевич исправил свою ошибку, добив после удара в штангу мяч за линию ворот, а последний мяч забил в свои ворота Дмитрий Мартынюк, пытаясь перехватить прострел вдоль ворот.

Могли подопечные Ярослава Песоцкого завершать игру и с бОльшим преимуществом, но Кефа не реализовал дабл-пенальти, пробив мимо ворот.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Хмельницком.

АФФК «Сумы» - «Хмельницкие Деликатесы» 5:1

«Сумы»: Ситнер - Зеленский, Зеленкевич, Фетько, Кефа, Сметаненко, Игумнов, Катеринин, Гуреев, Острога, Ессаргини - Петухов, Балухта.

«Хмельницкие Деликатесы»: Самчук (Тимощук) - Сакович, Рябоконь, Гресь, Морочкивский, Мартынюк, Луцюк, Наконечный, Воловик, Малишевский, Яровой, Рыбчинский, Муляр.

Голы: Кефа, 13, 14, Зеленский, 16 Зеленкевич, 35, Мартынюк, 40 (в свои ворота) - Гресь, 30

Предупреждение: Сметаненко, 25 Игумнов, 31 - Воловик, 22

Удаление: Воловик, 38

На 39-й минуте Кефа не реализовал дабл-пенальти (мимо ворот)