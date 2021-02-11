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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:54157

Сумской биатлонист с бронзой в спринте

На этапе кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли на старт спринтерской гонки у мужчин вышли семеро украинцев.

И нужно сказать, что пятеро из них приятно удивили уже на первых километрах дистанции, показав очень хороший результат на разгоне. А трое из них, Тарас Лесюк, уроженцы Сумщины Руслан Ткаленко и Андрей Доценко, пройдя чисто стрельбу лёжа, даже заняли лидерские позиции в промежуточном протоколе после первого огневого рубежа, пишет biathlon.com.ua.

К сожалению, на второй стрельбе Тарасу Лесюку, который стартовал первым из наших мужчин, не удалось вновь закрыть все мишени, и спортсмен отправился на два круга штрафа. А вот Андрей Доценко и Руслан Ткаленко опять справились блестяще и помчались на финиш бороться за медали. Руслану это удалось получше, и он в итоге стал бронзовым призером гонки. Позицию свою Ткаленко разделил с немцем Филиппом Хорном, который показал одинаковое с ним время – 11 секунд отставания от победителя Филиппа Наврата. Давид Цобель проиграл коллеге по команде всего полсекунды. Таким образом, украинец очутился на пьедестале в окружении троих немцев.

У глуховчанина Дениса Насыко вновь не пошла стрельба - по два промаха на каждом из рубежей и суммарно 4. Это явно не тот результат, к которому Денис стремился. Руслан Бригадир показал хорошую стрельбу, но даже два нуля не помогли ему заработать кубковые очки – увы, на лыжне Бригадир был не так хорош, как хотелось бы. Виталий Труш также неплохо отстрелялся – всего один промах на первом рубеже, но невысокая скорость спортсмена не позволила ему финишировать в зачетной зоне.

Четвертым украинцем, закрывшим сегодня все мишени, стал Сергей Телень. Но поздний стартовый номер усложнил задачу завоевания высоких мест.

В целом, гонка вышла очень оптимистичной для наших ребят. Такая важная для поднятия боевого духа медаль Руслана Ткаленко, скорострельность Дениса Насыко и Тараса Лесюка, хорошая скорость Андрея Доценко и Руслана Ткаленко. И в Кубке наций украинские мужчины упрочнили свое положение.

Спринт. Мужчины

1.  Филипп Наврат  (0+1)  25:01,2

2.  Давид Цобель  (0+0)  +0,4

3.  Руслан Ткаленко  (0+0)  +11,5

3.  Филипп Хорн  (1+0)  + 11,5

...

8.  Андрей Доценко  (0+0)  +17,3

36.  Тарас Лесюк  (0+2)  +1:28,4

48.  Сергей Телень  (0+0)  + 1:52,4

50.  Денис Насыко  (2+2)  +1:57,8

51.  Руслан Бригадир  (0+0)  +2:00,6

57.  Виталий Труш  (1+0)  +2:18,1

Спорт
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