Глуховская биатлонистка всего в 0,2 с от бронзы на Кубке IBU На первый из двух спринтов четвертого этапа Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли украинская команда вышла в сокращенном составе.

Лишь четыре наших девушки приняли участие в гонке. Но сегодня Украина брала не количеством, а качеством, пишет biathlon.com.ua.

Безмерно приятной сенсацией женского спринта стал выступление глуховчанки Анны Кривонос! Казалось бы, довольно слабый этап Ани в классической эстафете два дня назад оставлял мало поводов для оптимизма, но сегодня Кривонос провела гонку выше всяких похвал!!! Два огневых рубежа с идеальной точностью и очень приличной скорострельностью позволили нашей спортсменке впервые во взрослой карьере попасть в цветочную церемонию официальных международных стартов!

На дистанцию последнего круга украинка ушла второй на тот момент, уступая лидеру, немке Анне Вайдель, всего полторы секунды. А уже на середине третьего круга была на 6,5 секунд впереди! Однако такой рывок не мог длиться вечно, и к финишу темп Ани немного упал. При этом, однако, ни Вайдель, ни ее подруга по сборной Германии Ванесса Фогт, ни опытная шведка Ингела Андерссон побить время Кривонос не сумели. А удалось это на тот момент только норвежке Каролин Эрдаль, которая на финише показала результат всего на 0,2 секунды лучше, чем украинка!

Как оказалось впоследствии, эти незаметные доли секунды стоили места на подиуме для нашей спортсменки. Через несколько минут новый ориентир на финише показала россиянка Анастасия Егорова, чье время так и осталось лучшим в итоге. А когда казалось, что Аня все-таки сохранит позицию в призовой тройке, как чертик из табакерки выскочила еще одна норвежка Марте Кракстад Йохансен, которая после второго рубежа проигрывала Кривонос четыре секунды, но в итоге оказалась на три секунды впереди…

Но и четвертая позиция – личный рекорд Ани, а трехсекундное отставание от второго места – прекрасная позиция для атаки в гонке преследования, которая пройдет в Брезно-Осрбли завтра.

Неплохой спринт удался Ирине Петренко, хотя показалось, что начало гонки Ира провела уж очень осторожно. Это не позволило ей избежать круга штрафа в лежке, с которым на финише Ира продемонстрировала 16-й результат.

Надежда Белкина, также допустившая один штраф, финишировала в зачетной зоне с 28-м временем. А вот Валерии Дмитренко даже чистая стрельба не позволила бы набрать кубковые очки. А с одним кругом штрафа Лера финишировала лишь на 59-й позиции.

Лидер Кубка IBU Ванесса Фогт сегодня стала пятой и продолжает возглавлять общий зачет. На лучшую позицию среди украинок вышла Ирина Петренко, занимающая теперь 19-ю строчку. Героина гонки Анна Кривонос благодаря сегодняшнему успеху ворвалась в топ-тридцатку и уступает более опытной подруге по сборной 26 очков.

Спринт. Женщины

1. Анастасия Егорова (0+0) 19:57,1

2. Марте Кракстад Йохансен (0+0) +14,7

3. Каролин Эрдаль (0+1) +17,4

4. Анна Кривонос (0+0) +17,6

...

16. Ирина Петренко (1+0) +50,6

28. Надежда Белкина (1+0) +1:21,9

59. Валерия Дмитренко (0+1) +2:41,7