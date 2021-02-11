Сумские биатлонистки с бронзой чемпионата мира Женскую эстафету на главных стартах украинская команда и болельщики ожидают с особым трепетом. Гонка Чемпионата мира-2021 в Поклюке не была исключением. И это оказался старт, которого стоило ждать.

Накануне старта три позиции состава украинской команды были вполне понятны. А вот в выборе четвертой участницы Юрай Санитра отдал предпочтение Анастасии Меркушиной перед Валей Семеренко. И Настя сполна оправдала выданный аванс!

По большому счету, отпустила на первом этапе Меркушина только итальянку Лизу Виттоцци, которая привычно выиграла первый этап с солидным перевесом. Сделав один промах на лежке, украинка быстро сработала с одним запасным патроном и осталась в группе преследовательниц лидера. А после идеальной стойки Настя очень цепко ухватилась за быстрыми Ингрид Тандреволд и Ванессой Хинц. То, что не удалось Анаис Бескон и Евгении Павловой, с блеском сделала украинка! И на передаче эстафеты наша команда осталась четвертой – в 21 секунде позади лидирующей Италии, но всего в пяти секундах следом за Норвегией и Германией!

Второй этап перед стартом также вызывал беспокойство: накануне Юрай Санитра откровенно рассказал о том, что после индивидуальной гонки Юлия Джима пребывала в не лучшем психологическом состоянии, и вопрос ее участия в эстафете решился буквально в последний момент перед заявкой на гонку пишет biathlon.com.ua.

Но собраться в самый важный момент – почерк мастера! А автограф Джимы в эстафете получился очень ярким! Уже стрельба лежа в корне изменила ситуацию в гонке. Итальянка Микела Каррара уже на дистанции вплотную подпустила преследовательниц, а после трех промахов далеко отстала от призовой тройки. Юлия Джима ограничилась одним запасным патроном и на дистанцию убежала уже третьей, всего через восемь секунд после лидера – норвежки Тирил Экхофф и в паре секунд позади француженки Анаис Шевалье-Буше.

Перед вторым рубежом сердца украинских болельщиков забились чаще: ведь именно в стойке у Юли возникали проблемы на этом чемпионате мира. Не обошлось без промахов и на этот раз, но два запасных патрона были допустимой погрешностью для украинки в этой ситуации. Тем более, что ногами Джима была готова работать на самом высоком уровне.

Норвегия к экватору гонки немного оторвалась от соперниц, но дальше в плотной связке пришло трио Беларусь- Украина-Польша на расстоянии 25-ти секунд от лидеров. Джима так же, как и Меркушина на первом этапе, сумела уцепиться за быстрой соперницей – на этот раз локомотивом оказалась Динара Алимбекова, сразу за которой эстафету передали украинка и лидер сборной Польши Моника Хойниш-Старега.

Дарья Блашко, стартовавшая на третьем этапе, два дня назад провела отличную эстафетную тренировку в сингл-миксте, едва не приведшую к подиуму. И сегодня надежды на Дашу были, как на стабильную и серьезную боевую единицу. Эти ожидания Блашко подтвердила уже на первом своем рубеже. Промахи здесь допустили все команды-лидеры, но украинка, перед тем на трассе еще отыгравшая пять секунд от лидирующей норвежки Иды Лиен, стрельбу также провела быстрее конкуренток, и перед вторым кругом отставала уже на 17 секунд!

Стрельба стоя сложилась еще более драматично! На второй рубеж вместе пришли Ида Лиен и Анна Сола – беларуска почти догнала лидера по дистанции. Но на стрельбе обе допустили по два промаха, а Блашко прошла огневой рубеж идеально! И на выходе на последний круг уже Украина стала лидером! Но последний круг выдался для Даши очень тяжелым: запаса энергии до финиша немного не хватило, и она пропустила вперед трех соперниц, уступив к окончанию этапа 23 секунды Норвегии и 14 секунд – дуэту Беларусь-Польша.

Зато для Елены Пидгрушной эта ситуация была идеальной, чтобы на сто процентов реабилитироваться за потерю медали в смешанной эстафете. Хотя ситуация усложнялась тем, что в 20-30 секундах позади Лены в гонку ушли монстры современного биатлона Жюлья Симон, Франциска Пройсс и... Ханна Эберг. Впереди же даже несмотря на гандикап фаворитом выглядела норвежка Марте Олсбю-Ройселанд, а главными конкурентками нашего капитана в борьбе за медали виделись белоруска Елена Кручинкина и полька Анна Мака.

Но тут свое веское слово сказал коварный поклюкский ветер! Норвежка, пришедшая на стадион первой, попала в порыв и настреляла на три запасных патрона! Ошибались и Мака с Кручинкиной, зато Пидгрушная на опыте сработала безошибочно! И после чистой лежки Лена вышла лидером вместе с Олсбю-Ройселанд!!! По дистанции, правда, Пидгрушная выбрала более комфортный для последующей стрельбы темп и отпустила соперницу, но всего на пару секунд.

И здесь уже пошла настоящая борьба нервов! Норвежка начала стрельбу чуть раньше и первой допустила ошибку третьим выстрелом, но через пару секунд третья мишень оказалась заколдованной и для Пидгрушной! И если Марте закрыла первым запасным, то Лене пришлось использовать два дополнительных патрона. И вперед выскочила еще и немка Франциска Пройсс, оказавшаяся впереди украинки на пару секунд. Норвегия была уже слишком далеко – на дистанции 13 секунд, и Лене пришлось больше внимания уделять белоруске Кручинкиной, которая ушла со стадиона в трех секундах позади.

Но уже первые метры заключительного круга эстафеты показали, что Пидгрушная смотрит только вперед! Уже через пару сотен метров наша спортсменка встала в спину немке и начала работать в связке с соперницей. А когда начался затяжной подъем, Лена сделала ускорение и вышла вперед! За километр до финиша преимущество нашей команды в борьбе за серебро составило две с половиной секунды, и в этот момент возникла уверенность, что Украина готова к серебряному успеху сегодня!

Но увы – сил на погоню было потрачено немало и какой-то их крупицы на финишную прямую не хватило. Да и Пройсс – признанный мастер контактных гонок, выигравшая за последние годы немало важнейших финишей, и сегодня последние метры оказались в пользу Германии.

Но и бронзовый успех – это блестящий итог гонки для нашей команды. Украина третий год подряд – на подиуме чемпионата мира!!! Браво, девчонки! И спасибо за эти фантастические эмоции!!!

И да, девчонки – прячьте галстук: сегодня Юрай Санитра получил куда более дорогой подарок ко вчерашнему 60-летию! А заодно команде есть чем поздравить с днем рождения и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака, который сегодня приехал в Поклюку, и уже по традиции свой праздник отмечает вместе с командой

Эстафета. Женщины

1. Норвегия (0+11) 1:10:39,0

2. Германия (0+5) +8,8

3. Украина (0+7) +9,2

4. Беларусь (0+8) +28,8

5. Швеция (0+9) +47,9

6. Польша (0+6) +52,1