Глуховские полицейские раскрыли кражу 18 000 гривен Житель села Марчихина Буда на Ямпольщине стал жертвой кражи, в результате которой потерял все свои сбережения.

За помощью к работникам отдела полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции обратился 26-летний мужчина. Он рассказал, что недавно приезжал в Глухов по делам и познакомился с женщиной. Продолжили разговор они в гостинице «за бутылкой». А наутро он обнаружил пропажу 18000 гривен и сразу обратился за помощью в полицию.

Установить личность злоумышленницы удалось благодаря приметам, которые запомнил пострадавший. Ею оказалась ранее судимая 40-летняя жительница города Глухов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.