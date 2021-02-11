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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:12322

В Сумах очередная маршрутка проехала на красный (видео)

18 февраля в Сумах маршрутка проехала на запрещающий сигнал светофора, повернув с ул. Набережная р. Сумка на ул. Горького.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Артем Креслов.

«Внимание на светофор. Снято сегодня лично мной. Они там, видно, все под кайфом и храмые на голову», - написал он.

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