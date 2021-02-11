В Сумах очередная маршрутка проехала на красный (видео) 18 февраля в Сумах маршрутка проехала на запрещающий сигнал светофора, повернув с ул. Набережная р. Сумка на ул. Горького.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Артем Креслов. «Внимание на светофор. Снято сегодня лично мной. Они там, видно, все под кайфом и храмые на голову», - написал он.