На Сумщине 47570 случаев заболевания COVID-19 По состоянию на 20 февраля в Сумской области 47570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 143 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 2, Глухов - 2, Конотоп – 12, Конотопский район - 2, Кролевецкий район - 44, Липоводолинский район - 7, Недрмгайловский район - 3, Ахтырский район - 1, Ромны - 3, Сумы - 35, Тростянецкий район - 18, Ямпольский район - 11).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 655 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Краснопольский район - 1, Сумы - 1, Тростянецкий район - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 44938 человек, из них за минувшие сутки - 77 (Глухов - 1, Кролевецкий район - 5, Лебедин - 2, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 12, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 1, Ромны - 3, Роменский район - 3, Сумы - 34, Сумской район - 7, Ямпольский район - 7).