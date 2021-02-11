На Сумщине полицейские поймали двух днепрян, напавших на 68-летнюю женщину Ворвавшись в дом пенсионерки, злоумышленники связали ее скотчем и, угрожая, потребовали деньги. Получив желаемое - сожгли мобильный телефон, чтобы женщина не смогла обратиться за помощью.

Происшествие случилось в Конотопском районе. Там, с заявлением о преступлении, в полицию обратилась 68-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что вечером в ее дом проник неизвестный мужчина, который сразу свалил ее на пол и положил на голову полотенце, чтобы она ничего не видела. Вслед за ним в дом зашел еще один человек. Они связали старушку скотчем и начали рыскать по дому в поисках денег и других ценностей.

Однако, найдя в доме только 1700 гривен, злоумышленники решили, что женщина прячет свои сбережения под одеждой. Поэтому разрезали ее, но ничего не обнаружили.

Убегая, злоумышленники прихватили найденные деньги, набор рожковых ключей, две бутылки масла по 5 литров каждая и два пледа.

Через некоторое время пожилая женщина смогла выбраться из дома и сообщить о преступлении в полицию.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой».

В ходе проведения следственных (розыскных) действий сотрудники Управления уголовного розыска полиции области совместно с Конотопским районным отделом полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались ранее судимые 36-ти и 41-летний жители Днепра. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли вещи, которые в тот вечер они забрали из дома потерпевшей.

Сейчас продолжаются следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.