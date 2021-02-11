На Сумщине еще 143 случая заболевания коронавирусом На утро 20 февраля в Сумской области уже 47 570 случаев заболевания COVID-19.

За пятницу добавилось 143 новых случая. Умерло 4 человека, - всего 655. Выздоровело 77, - всего 44 938. Лечатся 1977.

В Украине 6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2225 человек; летальных исходов - 73; выздоровели - 4539 человек; осуществлено тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).

За все время пандемии в Украине заболело - 1299967 человек; выздоровели - 1144516 человек; летальных исходов - 25 045; проведения ПЦР-тестов - 6681355.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 415 случаев;

- Винницкая область - 554 случая;

- Волынская область - 166 случаев;

- Днепропетровская область - 290 случаев;

- Донецкая область - 168 случаев;

- Житомирская область - 369 случаев;

- Закарпатская область - 414 случаев;

- Запорожская область - 132 случая;

- Ивано-Франковская область - 738 случаев;

- Киевская область - 325 случаев;

- Кировоградская область - 42 случая;

- Луганская область - 45 случаев;

- Львовская область - 420 случаев;

- Николаевская область - 163 случая;

- Одесская область - 144 случая;

- Полтавская область - 138 случаев;

- Ривненская область - 142 случая;

- Сумская область - 143 случая;

- Тернопольская область - 203 случая;

- Харьковская область - 280 случаев;

- Херсонская область - 35 случаев;

- Хмельницкая область - 210 случаев;

- Черкасская область - 127 случаев;

- Черновицкая область - 522 случая;

- Черниговская область - 110 случаев.