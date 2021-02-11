На Сумщине еще 143 случая заболевания коронавирусом

За пятницу добавилось 143 новых случая. Умерло 4 человека, - всего 655. Выздоровело 77, - всего 44 938. Лечатся 1977.
В Украине 6295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2225 человек; летальных исходов - 73; выздоровели - 4539 человек; осуществлено тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29731, методом ИФА - 16184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21102).
За все время пандемии в Украине заболело - 1299967 человек; выздоровели - 1144516 человек; летальных исходов - 25 045; проведения ПЦР-тестов - 6681355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г. Киев (415).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 415 случаев;
- Винницкая область - 554 случая;
- Волынская область - 166 случаев;
- Днепропетровская область - 290 случаев;
- Донецкая область - 168 случаев;
- Житомирская область - 369 случаев;
- Закарпатская область - 414 случаев;
- Запорожская область - 132 случая;
- Ивано-Франковская область - 738 случаев;
- Киевская область - 325 случаев;
- Кировоградская область - 42 случая;
- Луганская область - 45 случаев;
- Львовская область - 420 случаев;
- Николаевская область - 163 случая;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 138 случаев;
- Ривненская область - 142 случая;
- Сумская область - 143 случая;
- Тернопольская область - 203 случая;
- Харьковская область - 280 случаев;
- Херсонская область - 35 случаев;
- Хмельницкая область - 210 случаев;
- Черкасская область - 127 случаев;
- Черновицкая область - 522 случая;
- Черниговская область - 110 случаев.