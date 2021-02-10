Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:23249

Сумские патрульные показали, как задержали наркодилера (видео)

Патрульные роты ТОР обнаружили мужчину с большим количеством свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Происшествие произошло ночью на улице Лебединской. На обочине дороги, в достаточно малолюдном месте инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили автомобиль Mitsubishi Lancer. Двери легковушки со стороны водительского сиденья были открыты. Поэтому стражи порядка остановились и подошли проверить, не нужна ли помощь водителю. За рулем находился 29-летний мужчина. Увидев патрульных, гражданин заметно занервничал. Объяснить, что в такой поздний час он здесь делает, мужчина тоже четко не мог.

Когда инспекторы спросили о наличии запрещенных в обороте вещей и веществ, нервничать он начал еще сильнее. Стражи порядка провели поверхностную проверку и обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет черного цвета с большим количеством свертков, в которых находилось вещество, вероятно, наркотического происхождения. Во время общения гражданин и сам рассказал, что в свертках действительно наркотическое вещество, так называемый «амфетамин».

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Всего у мужчины изъяли 50 свертков.

В дальнейшем правоохранители провели санкционированный обыск по месту его проживания, где обнаружили большое количество различных веществ, вероятно, наркотического происхождения.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 47427 случаев заболевания COVID-19: подробности
Вчера 08:35
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
17.02.2021 14:25
На Сумщине еще 143 случая заболевания коронавирусом
Сегодня 08:27
Сумские патрульные показали, как задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:23
Под Сумами полицейские настигли злостную нарушительницу
Вчера 23:22
В сумской «Романтике» стартовал Кубок мэра по шахматам
Вчера 23:01
На Сумщине браконьеры убили лося
Вчера 22:03
Лебединському художньому музею подарували екслібрис Давида Бурлюка
Вчера 21:54
Лебединская «Єдність» проиграла в Броварах
Вчера 21:37
У Сумах родина вкушеного безпритульним собакою хлопця має спостерігати за твариною, щоб уникнути сказу
Вчера 21:33
Сумские гандболисты обыграли полтавчан
Вчера 21:22
Сумчанка, изнасилованная 16-летним кадетом, прокомментировала приговор
Вчера 21:10
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.