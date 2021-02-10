Сумские патрульные показали, как задержали наркодилера (видео) Патрульные роты ТОР обнаружили мужчину с большим количеством свертков с веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Происшествие произошло ночью на улице Лебединской. На обочине дороги, в достаточно малолюдном месте инспекторы роты тактико-оперативного реагирования заметили автомобиль Mitsubishi Lancer. Двери легковушки со стороны водительского сиденья были открыты. Поэтому стражи порядка остановились и подошли проверить, не нужна ли помощь водителю. За рулем находился 29-летний мужчина. Увидев патрульных, гражданин заметно занервничал. Объяснить, что в такой поздний час он здесь делает, мужчина тоже четко не мог.

Когда инспекторы спросили о наличии запрещенных в обороте вещей и веществ, нервничать он начал еще сильнее. Стражи порядка провели поверхностную проверку и обнаружили у мужчины полиэтиленовый пакет черного цвета с большим количеством свертков, в которых находилось вещество, вероятно, наркотического происхождения. Во время общения гражданин и сам рассказал, что в свертках действительно наркотическое вещество, так называемый «амфетамин».

На место происшествия стражи порядка вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Всего у мужчины изъяли 50 свертков.

В дальнейшем правоохранители провели санкционированный обыск по месту его проживания, где обнаружили большое количество различных веществ, вероятно, наркотического происхождения.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК.