В сумской «Романтике» стартовал Кубок мэра по шахматам Сегодня, 19 февраля, в МЦ «Романтика» начался Кубок мэра Сум по шахматам.

В турнире принимают участие 47 шахматистов разных возрастов, которые сыграют по швейцарской системе. Подведение итогов намечен6о на 27 февраля.