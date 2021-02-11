Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:51183

У Сумах відбудеться перший Форум гендерно чутливих ініціатив: «Від ідей до рішень»

23-25 лютого 2021 року в м.Суми відбудеться перший Форум гендерно чутливих ініціатив: «Від ідей до рішень», на якому будуть представлені кращі практики та ініціативи, що впроваджуються в Сумській області та спрямовані на досягнення гендерної рівності і врахування потреб різних верств населення.

Під час форуму будуть обговорені механізми реалізаціїї гендерно чутливих ініціатив на місцевому рівні. Експерти/ки, представники/ці громадськості та органів місцевого самоврядування представлять кращі практики впровадження гендерного підходу та адвокації на місцевому й національному рівнях.
Результатом обговорення будуть напрацьовані рекомендації щодо включення гендерно чутливих підходів для органів державної та місцевої влади.
Програма заходу передбачає три панелі:
23 лютого - I Панель Молодіжні гендерно чутливі ініціативи.
24 лютого - II Панель Регіональні гендерно чутливі практики.
25 лютого - III Експертна панель. Адвокації гендерно чутливих управлінських рішень.
Подія покликана висвітлити кращі практики, спрямовані на досягнення гендерної рівності у регіоні, розглянути їх переваги для всіх представників і представниць громади та надихнути активних громадян, представників органів місцевого самоврядування й громадських організацій Сумщини бути більш активними у реалізаціїї гендерно чутливих ініціатив на місцевому рівні. До заходу залучені експерти всеукраїнського рівня, представники органів місцевого самоврядування, науковці, студенти СумДУ.
Захід проходитиме з 23 по 25 лютого 2021 року з 11:00 до 13:00 у офлайн форматі за адресою : м.Суми, вул. Покровська, 9\1, Конгрес Центр та у онлайн форматі з одночасною трансляцією на офіційній сторінці громадської організації "Сумське громадське коло". Для участі у форумі заповніть анкету за посиланням https://forms.gle/68sfgNAZoZgNLNVZ6 (посилання на платформу ZOOM для входу у конференцію надійде на вказану Вами у анкеті електронну пошту після реєстрації).

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 47570 случаев заболевания COVID-19
Сегодня 10:16
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
17.02.2021 14:25
Жертвой мошенника стала конотопчанка, которая продавала джинсы, а потеряла 18 000 гривен
Сегодня 12:27
У Сумах відбудеться перший Форум гендерно чутливих ініціатив: «Від ідей до рішень»
Сегодня 11:51
Глуховские полицейские раскрыли кражу 18 000 гривен
Сегодня 11:24
В Сумах очередная маршрутка проехала на красный (видео)
Сегодня 11:12
Сумские футзалисты сыграют сегодня в ¼ финала Кубка Украины (трансляция)
Сегодня 09:23
На Сумщине полицейские поймали двух днепрян, напавших на 68-летнюю женщину
Сегодня 09:07
Сумские и полтавские гандболисты снова выйдут на паркет (трансляция)
Сегодня 09:02
На Сумщине еще 143 случая заболевания коронавирусом
Сегодня 08:27
Сумские патрульные показали, как задержали наркодилера (видео)
Сегодня 08:23
Под Сумами полицейские настигли злостную нарушительницу
Вчера 23:22
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.