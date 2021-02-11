У Сумах відбудеться перший Форум гендерно чутливих ініціатив: «Від ідей до рішень» 23-25 лютого 2021 року в м.Суми відбудеться перший Форум гендерно чутливих ініціатив: «Від ідей до рішень», на якому будуть представлені кращі практики та ініціативи, що впроваджуються в Сумській області та спрямовані на досягнення гендерної рівності і врахування потреб різних верств населення.

Під час форуму будуть обговорені механізми реалізаціїї гендерно чутливих ініціатив на місцевому рівні. Експерти/ки, представники/ці громадськості та органів місцевого самоврядування представлять кращі практики впровадження гендерного підходу та адвокації на місцевому й національному рівнях.

Результатом обговорення будуть напрацьовані рекомендації щодо включення гендерно чутливих підходів для органів державної та місцевої влади.

Програма заходу передбачає три панелі:

23 лютого - I Панель Молодіжні гендерно чутливі ініціативи.

24 лютого - II Панель Регіональні гендерно чутливі практики.

25 лютого - III Експертна панель. Адвокації гендерно чутливих управлінських рішень.

Подія покликана висвітлити кращі практики, спрямовані на досягнення гендерної рівності у регіоні, розглянути їх переваги для всіх представників і представниць громади та надихнути активних громадян, представників органів місцевого самоврядування й громадських організацій Сумщини бути більш активними у реалізаціїї гендерно чутливих ініціатив на місцевому рівні. До заходу залучені експерти всеукраїнського рівня, представники органів місцевого самоврядування, науковці, студенти СумДУ.

Захід проходитиме з 23 по 25 лютого 2021 року з 11:00 до 13:00 у офлайн форматі за адресою : м.Суми, вул. Покровська, 9\1, Конгрес Центр та у онлайн форматі з одночасною трансляцією на офіційній сторінці громадської організації "Сумське громадське коло". Для участі у форумі заповніть анкету за посиланням https://forms.gle/68sfgNAZoZgNLNVZ6 (посилання на платформу ZOOM для входу у конференцію надійде на вказану Вами у анкеті електронну пошту після реєстрації).