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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Лебединському художньому музею подарували екслібрис Давида Бурлюка

19 лютого Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднєва отримав подарунок від керівника благодійного фонду Івана Лозового – екслібрис Давида Бурлюка (ксилографія, середина ХХ століття).

Екслібрис був викуплений у сумського художника та дослідника творчості Давида Бурлюка – Костянтина Аленінського (вояж-спільнота «Vерижиця»). Попередньо, він належав радянському колекціонеру та краєзнавцю з м. Тамбова (РФ) Миколі Нікіфорову, з яким тісно спілкувався Давид Бурлюк. Його прізвище (Н. Никифоров), певно, було додане на екслібрис саме в той час, коли між Бурлюком та Нікіфоровим зав’язалася дружня переписка, а потім відбулась і зустріч (в Москві). З часом, екслібрис змінив кількох власників, поки не опинився у сумській колекції, звідки потрапив до Лебединського міського художнього музею, завдяки меценатській підтримці Івана Лозового.

Це вже другий екслібрис Давида Бурлюка в музейній колекції. Перший – «Цвіркун» був подарований музею самим Костянтином Аленінським у 2018 році до 100-річчя заснування художнього музею.

 
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