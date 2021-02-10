У Сумах родина вкушеного безпритульним собакою хлопця має спостерігати за твариною, щоб уникнути сказу

Хлопчик якого вкусив пес – Олег Гладун. Він цією дорогою ходить до школи та до місцевого магазину. Собаки тут бігають постійно, каже, а от вкусили його вперше, йдеться в сюжеті Суспільного.

"Я коли йшов до магазину, на мене напали чотири собаки. Одна з них мене вкусила, доки я відганяв, тих двох із переду відганяв. І як результат – я до магазину не дійшов, був змушений повернутися додому", – розповідає Олег.

Зі слів матері, коли син повернувся додому, йому одразу обробили рану, а потім на місце де все сталося.

Суспільне Суми

"Намагалися зайти на територію, але там нікого не було. Були тільки собаки, які нападали. Ми викликали поліцію і з нею намагалися зайти, теж саме. Потрапити туди так і не вдалося, бо собаки кидалися і був один чоловік, на території, який відповів, що він орендар і він до цих собак відношення не має", – розповідає матір потерпілого Анна Лимар.

Звернулася жінка і до лікаря, і у поліцію. Зараз їхня родина має стежити за самопочуттям собаки, аби в неї не виявився сказ. На території, де бігають собаки, промзона. Та різні бази та склади. Люди, які там працюють, відмовляються спілкуватись із журналістами, кажуть лише, що собаки не їхні, вони – орендарі.

За адресою: вулиця Тополянська, 25А, зареєстровано 8 підприємств. Два з них – Геннадія Тимченка. Частина цієї нерухомості також належить йому.

"Ці собаки вони бездомні, вони бігають і прибігають. У нас вся Тополянська така. Підгодовуємо, так 100%. І стерилізував скільки міг. Покусали однозначно не наші, я в цьому впевнений, вони до магазину туди не ходять. Як із цього положення вийти, щоб такого не було, я не знаю. Але отут у нас на Тополянській скрізь дуже багато собак", – говорить керівник ТОВ "ОКТАНТ" Геннадій Тимченко.

За словами директора "Центру догляду за тваринами" Володимира Катишева, відповідальність за собак, які мешкають на приватній території, несуть її власники.

"На приватній території знаходяться будки, в яких живуть тварини. Вони там живуть не один рік. Я так розумію, що один з коментарів, які надавав один зі співвласників або орендар, не важливо, він же знаходиться на тій території. Сказав, що вони тут мешкають постійно і вказав, де саме. З цього зрозуміло, що тварини мешкають на приватній території, автоматично в них є власник, який розбудував їм помешкання й годує. І він несе відповідальність за ті дії, які вчинила його власність", – говорить Володимир Катишев.

Допомогу дитині після укусу надавали в обласній дитячій лікарні. За словами лікаря Володимира Бабича, у якості першої домедичної допомоги, треба промити рану під проточною чистою водою. Якщо є кровотеча, то накласти чисту антисептичну пов’язку і вже потім звернутись до лікарні.

"Вакцини в нашій лікарні є в наявності. За минулий рік до нашої лікарні звернулося, на травматологічний пункт, 125 дітей, які були вкушені тваринами. Гризунами. І семеро з них отримали щеплення. За неповні 2 місяці звернулося 14 дітей з укусами тваринами", – розповів завідувач дитячої обласної травматології Володимир Бабич.

Суспільне Суми

Чи вакцинуватимуть Олега Гладуна, знатимуть за тиждень. А поки мама й хлопець просять, щоб цих собак помістили у вольєри.