Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 21:101

Сумчанка, изнасилованная 16-летним кадетом, прокомментировала приговор

Сумчанка Ирина Челоманова, которая является пострадавшей стороной в деле экс-кадета Владислава Кривошея, которого обвиняли в изнасилования, поблагодарила всех, кто ей помогал почти 2 года бороться за справедливость.

«Сьогодні хочу подякувати усім, хто словом і ділом підтримував мене майже два роки.

Дякую НВР «Правий сектор» за те, що підтримували мене, робили заходи на підтримку обвинувачення. Миру вам та вашим родинам.

Дякую Сумській місцевій прокуратурі, в особі Вітошко Євгена Вікторовича за те, що від початку і до кінця довів цю справу. Щиро дякую йому за те, що наполягав на максимальному покаранні і за те, що з розумінням ставився до всіх моїх заяв щодо цієї справи. Дякую Вам, Євген Вікторович, що сумлінно виконували завдання покладені на Вас законом.

Окремо дякую своїм Адвокатам - Андрію Петухову та усій його команді, які весь цей час підтримували мене, та Віталію Грибоводу за те, що їздив з Полтави на засідання, які часто не відбувалися з причини неявки  другої сторони процесу. Бажаю вам, Андріє Юрійовичу та Віталіє Васильовичу. Наснаги у вашій роботі та здоров’я вам і вашим родинам. Нехай уся ваша доброта і підтримка сто крат вам повернеться.

Дякую усім небайдужим громадянам міста та країни, які робили репости та підтримували мене та обвинувачення в коментарях під дописами.

Дякую кожному ЗМІ за те, що висвітлювали події та надавали розголос цій справі.

Судді Капкіну О.Б. за те, що не застосував альтернативне покарання, та за те, що взяв до уваги усі докази, які були надані обвинуваченням, які вказують на скоєння злочину обвинуваченим.

Щиро дякую усім-усім, кожною частинкою свого серця!!! Бажаю вам і вашим сім’ям тільки добра та миру!!!

І тепер з чистою душею та совістю чекаємо на набуття законної сили вироку», - написала она в Фейсбуке.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 47427 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:35
Украина возвращается к адаптивному карантину: что важно знать
17.02.2021 14:25
Сумчанка, изнасилованная 16-летним кадетом, прокомментировала приговор
Сегодня 21:10
Сумские полицейские разыскали без вести пропавшего 14-летнего Артема Сулыгу
Сегодня 19:26
Замгубернатора Сумщины посетил СИЗО и колонию
Сегодня 18:32
Экс-ректора СумГУ обвиняют в краже на 60 млн грн из усадьбы Харитоненко
Сегодня 18:10
Подростка из Тростянца, убежавшего из дома, нашли в Киеве
Сегодня 17:43
Сумська міська клінічна лікарня відзначена Європейською асоціацією боротьби з інсультом
Сегодня 17:30
На Сумщине прогнозируют потепление
Сегодня 16:59
В Путивле пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 16:48
ФК «Тростянец» разгромил ФК «Сумы»
Сегодня 16:36
Мэр Сум обещает 100-миллионые долларовые инвестиции в город
Сегодня 16:17
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.