Сумчанка, изнасилованная 16-летним кадетом, прокомментировала приговор Сумчанка Ирина Челоманова, которая является пострадавшей стороной в деле экс-кадета Владислава Кривошея, которого обвиняли в изнасилования, поблагодарила всех, кто ей помогал почти 2 года бороться за справедливость.

«Сьогодні хочу подякувати усім, хто словом і ділом підтримував мене майже два роки.

Дякую НВР «Правий сектор» за те, що підтримували мене, робили заходи на підтримку обвинувачення. Миру вам та вашим родинам.

Дякую Сумській місцевій прокуратурі, в особі Вітошко Євгена Вікторовича за те, що від початку і до кінця довів цю справу. Щиро дякую йому за те, що наполягав на максимальному покаранні і за те, що з розумінням ставився до всіх моїх заяв щодо цієї справи. Дякую Вам, Євген Вікторович, що сумлінно виконували завдання покладені на Вас законом.

Окремо дякую своїм Адвокатам - Андрію Петухову та усій його команді, які весь цей час підтримували мене, та Віталію Грибоводу за те, що їздив з Полтави на засідання, які часто не відбувалися з причини неявки другої сторони процесу. Бажаю вам, Андріє Юрійовичу та Віталіє Васильовичу. Наснаги у вашій роботі та здоров’я вам і вашим родинам. Нехай уся ваша доброта і підтримка сто крат вам повернеться.

Дякую усім небайдужим громадянам міста та країни, які робили репости та підтримували мене та обвинувачення в коментарях під дописами.

Дякую кожному ЗМІ за те, що висвітлювали події та надавали розголос цій справі.

Судді Капкіну О.Б. за те, що не застосував альтернативне покарання, та за те, що взяв до уваги усі докази, які були надані обвинуваченням, які вказують на скоєння злочину обвинуваченим.

Щиро дякую усім-усім, кожною частинкою свого серця!!! Бажаю вам і вашим сім’ям тільки добра та миру!!!

І тепер з чистою душею та совістю чекаємо на набуття законної сили вироку», - написала она в Фейсбуке.