Сумские полицейские разыскали без вести пропавшего 14-летнего Артема Сулыгу Двое суток понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение 14-летнего парня.

В среду утром в дежурную часть отделения полиции №1 (г. Тростянец) Ахтырского районного отдела полиции позвонила женщина и сообщила, что ее сын ушел из дома и исчез. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

На второй день поисков полицейским удалось установить местонахождение подростка. Как оказалось, Артем был в Киеве.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. А он, в свою очередь, пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.