Замгубернатора Сумщины посетил СИЗО и колонию По поручению главы Сумской облгосадминистрации Василия Хомы, его заместитель Вячеслав Печененко посетил государственные учреждения исполнения наказаний, а именно ГУ «Сумской следственный изолятор» и ГУ «Сумская исправительная колония № 116»/

Чиновник осмотрел социально-бытовые условия содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в учреждениях, обсудил с руководством учреждений проблемные вопросы и пути их решения и дальнейшего сотрудничества.

По результатам выездных совещаний обсуждались вопросы предоставления государственным учреждениям исполнения наказаний финансовой помощи из местных бюджетов различных уровней, а также было принято решение совместно с руководством учреждений исполнения наказаний, расположенных на территории Сумской области, в ближайшее время провести заседание Сумской областной наблюдательной комиссии.