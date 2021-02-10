Замгубернатора Сумщины посетил СИЗО и колонию

Чиновник осмотрел социально-бытовые условия содержания осужденных и лиц, заключенных под стражу в учреждениях, обсудил с руководством учреждений проблемные вопросы и пути их решения и дальнейшего сотрудничества.
По результатам выездных совещаний обсуждались вопросы предоставления государственным учреждениям исполнения наказаний финансовой помощи из местных бюджетов различных уровней, а также было принято решение совместно с руководством учреждений исполнения наказаний, расположенных на территории Сумской области, в ближайшее время провести заседание Сумской областной наблюдательной комиссии.