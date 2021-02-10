Подростка из Тростянца, убежавшего из дома, нашли в Киеве 14-летнего Артема Сулыгу, который ночью 17 января, сбежал из дома, нашли в столице.

Об этом сообщили на платформе поиска пропавших milena.in.ua. Это подтвердила и депутат Тростянецкого горсовета Оксана Заяц.