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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:43383

Подростка из Тростянца, убежавшего из дома, нашли в Киеве

14-летнего Артема Сулыгу, который ночью 17 января, сбежал из дома, нашли в столице.

Об этом сообщили на платформе поиска пропавших milena.in.ua.

Это подтвердила и депутат Тростянецкого горсовета Оксана Заяц.

Общество
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