Сумська міська клінічна лікарня відзначена Європейською асоціацією боротьби з інсультом У грудневому випуску журналу ТHE ANGELS JOURNEY опублікована історія успішного розвитку системного тромболісизу в неврологічному відділенні КНП «Центральна міська клінічна лікарня».

У 2014 році в неврологічному відділенні лікарні вперше в області було впроваджено лікування ішемічного інсульту методом системного тромболізису. Починаючи з 2018 року до лікування інсультів підключилася нейрохірургічна служба, лікарі якої володіють методиками відкритих та ендоваскулярних оперативних втручань при інсультах (ішемічному та геморагічному). А вже в березні 2019 року на базі лікарні був створений міський Центр церебро-васкулярної та серцево-судинної патології, до складу якого увійшли неврологічне, нейрохірургічне відділення, відділення інтервенційної кардіології, а з лютого 2020 року – ще й відділення реабілітації, в якому хворим із інсультами надається відновна медична допомога з цілодобовим наглядом. Із листопада 2019 року всі жителі Сумської міської територіальної громади з підозрою на гостре порушення мозкового кровообігу транспортуються швидкими до міського Центру.

«При інсульті дуже важливо звернутися за допомогою у перші 3–4,5 години після порушення кровообігу та при прояві симптомів відразу зателефонувати 103. Цей період називається «золотим терапевтичним вікном», коли в умовах спеціалізованого Центру можливо провести тромболітичну терапію, яка допоможе «розчинити» тромб і відновити кровоток у судинах мозку. Внутрішньовенна ін'єкція препарату «Актилізе» – єдина ефективна допомога при інсульті в перші години. Тут головне – налагодити маршрутизацію хворого. Наш «інсультний» телефон постійно у чергового невропатолога та функціонує 24/7. При підозрі на інсульт – медперсонал швидкої відразу нам телефонує та доставляє хворого на комп’ютерну томографію, минаючи приймальне відділення. Огляд неврологом та забір аналізів проводиться в умовах кабінету КТ. Важливо максимально скоротити час від початку прояву ознак ішемічного інсульту до лікарні. Або, як ми говоримо – «від дверей до голки». За 2020 рік ми провели 136 тромболізисів. У середньому час «від дверей до голки» становив 45–50 хвилин. Хоча були й випадки, що вкладалися й у 15 хвилин», – розповідає завідувачка неврологічним відділенням Олена КУЧЕРЯВЕНКО.

Саме тому Центральна міська клінічна лікарня була відібрана як найкращий медичний заклад України з впровадження лікування ішемічного інсульту методом системного тромболізису та відзначена Європейською асоціацією боротьби з інсультом (ESO) почесними нагородами – сертифікатами ESO Angels Awards Q4 2019 (діамантова відзнака) та ESO Angels Awards Q1 2020 (платинова відзнака).

Представники Angels відвідували лікарню, на базі неврологічного відділення було проведено два симуляційні тренінги. Лікарі відділення побували у симуляційному центрі в Полтаві, проходили навчання в м. Брно (Чехія). А в грудні, за підсумками 2020 року, про досягнення сумських медиків розповіло видання ТHE ANGELS JOURNEY.