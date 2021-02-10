В Путивле пожарные ликвидировали возгорание жилого дома Сегодня, 19 февраля, в 1:35 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Монастырская в г. Путивль.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено перекрытие на площади в 3 кв. м и вещи домашнего обихода. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части жилого дома.

В 1:57 возгорание локализовали, а в 2:34 - потратив на тушение почти 3 тонны воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы личного состава и 6 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.