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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00258

Отец сбежавшего подростка с Сумщины обратился к нему с открытым письмом

Тростянчанин обратился к своему сыну, который ночью 17 февраля сбежал из дома.

«Мій любий синку, серце моє.  Я пишу тобі, сподіваючись, що ти  прочитаєш. Ти перевіряєш нашу любов до тебе? Ми з твоєю мамою ось-ось помремо без тебе.  Мій сину, ми щороку зменшуємо своє життя, щоб додати його тобі та твоїм братам.  Пам’ятаєш, як я колись тримав тебе на плечах, щоб ти виглядав вищим? Ти пам’ятаєш всі гарні спільні моменти? Пам’ятаєш, коли я вчив тебе, як вперше тримати молоток? Натомість, коли ти стукав цвяхом, ударив мене по  пальцю, я відчував біль і всеодно посміхався.  Пам'ятаєш, коли я супроводжував тебе під час лікувальних поїздок, і ти спав на  на моїх руках у лікарні? Відчував, як б’ється моє серце, і ти запитував у мене: «Тату, чому твоє серце так бурхливо б'ється?». Я відповів: «це ритм водоспаду любові та переживання за тебе».  І ти запитуєш мене: "чому ти плачеш, тату?" Я відповідаю вам з посмішкою і кажу тобі: "це мої сльози щастя з приводу твого  одужання та вирішення проблем зі здоров'ям, які тебе вразили, і ми піклувались і страждали заради того аби покласти їм край". Ти, моє кохання,коли вийшов з дому, ти постукав нам у серця.  Ми вмираємо без тебе.  Я знаю, що ти розумний і хочеш їздити по всьому світу, керуючи сучасною вантажівкою, як ти завжди розмовляв зі мною.  Нехай у тебе є те, що ти хочеш, але для цього потрібно ,щоб ти навчився і закінчив військову службу. Тобі потрібно серце батька і матері, щоб піклуватися про себе ,і допомогти  досягти своєї мрії.  Твій дім та  родина - це тепло для тебе.  Мій син переможе, ми з твоєю матір’ю ніколи не переставали плакати від страху та любові до тебе.  Повертайся, коханння, щоб разом досягти наших та твоїх мрій.  Не соромся, ми чекаємо на тебе», - написал он в Фейсбуке.

Общество
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