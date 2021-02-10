В Ахтырке полицейские нашли вора, который обокрал собутыльника Воспользовавшись невнимательностью своего товарища, 44-летний мужчина присвоил его мобильный телефон.

В Ахтырский районный отдел полиции с заявлением о краже мобильного телефона обратился 54-летний житель районного центра. В содеянном заподозрил своего знакомого, с которым накануне у себя дома распивал спиртные напитки.

Полицейские разыскали мужчину. Им оказался ранее судимый 44-летний житель Ахтырского района. В содеянном он сознался и рассказал, что гаджет хотел продать, а вырученные деньги потратить на собственные нужды. Похищенное правоохранители изъяли и вернули владельцу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы. Окончательное решение примет суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.