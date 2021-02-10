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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:08204

Ночью на Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

19 февраля в 2:10 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Набережная в с. Тучное на Белопольщине.

О пожаре сообщили хозяева. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й государственной пожарно-спасательной части и 40-й государственный пожарно-спасательный пост.

По прибытию было установлено, что огонь охватил кровлю и перекрытие по всей площади и вещи домашнего обихода. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Для бесперебойной подачи воды, автоцистерны дозаправляли от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии до 6 км от центра горения.

В 4:10 возгорание локализовали, а в 7:30 - потратив на тушение почти 25 т воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также 1 автомобиль и три работника местной пожарной команды пгт. Николаевка и 1 машина и 2 сотрудника местной пожарной команды с. Супруновка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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