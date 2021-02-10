Сумские патрульные разыскали водителя, который совершил и покинул место ДТП Инспекторы получили сообщение о ДТП на улице 20 лет Победы.

Выяснилось, что водитель автомобиля KIA Sportage, не придерживаясь безопасного интервала, допустил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль KIA Soul, после чего оставил место ДТП.

В салоне находилась хозяйка транспортного средства и был размещен видеорегистратор, который и снял ДТП. Поэтому по имеющимся базам данных стражи порядка быстро разыскали автомобиль.

Патрульные составили на водителя два протокола: ст. 124 (совершение ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места ДТП) КоАП. Материалы направлены в суд.