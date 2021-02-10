Правительство приняло изменения в правила ковидного карантина: что меняется для учебных заведений? С 24 февраля 2021 года на территории Украины устанавливается «желтый» уровень эпидемической опасности с отдельными ограничениями для учебных заведений.

Изменения в правила карантина через COVID-19 отражено в постановлении Кабинета Министров №104 от 17 февраля 2021 года.

Согласно «желтого» уровня эпидемической опасности запрещается:

- посещать учебные заведения соискателями, если на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным COVID-19 находится более 50% соискателей и персонала учреждения;

- проводить в учебных заведениях массовые мероприятия (спектакли, праздники, концерты) с участием соискателей образования с более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей).

На территории регионов, для которых установлен «красный» уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемических мероприятий запрещается посещение учебных заведений независимо от формы собственности ее соискателями, кроме соискателей учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.