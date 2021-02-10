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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:10168

Рада запретила депутатам местных советов голосовать при конфликте интересов

Верховная Рада окончательно запретила голосование депутатов местных и областных советов в условиях конфликта интересов.

Соответствующий законопроект №3034а с предложениями президента Владимира Зеленского народные депутаты одобрили 287 голосами.

Закон предусматривает, что сельский, поселковый, городской глава, секретарь, депутат сельского, поселкового, городского совета, председатель, замглавы, депутат районного, областного, районного в городе совета публично сообщает о конфликте интересов, который возник во время участия в заседании совета, другого коллегиального органа (комиссии, комитета, коллегии и т.д.), соответствующему коллегиальному органу. Он не участвует в рассмотрении, подготовке и принятии решений соответствующим коллегиальным органом.

Если неучастие таких лиц в голосовании приведет к потере полномочности совета, иного коллегиального органа, то они могут принять участие в принятии решения. Однако при условии публичного самостоятельного сообщения о конфликте интересов в ходе заседания коллегиального органа.

"Если сообщение о конфликте интересов осуществлено на заседании совета, иного коллегиального органа, информация о таком уведомлении обязательно вносится в протокол заседания совета, иного коллегиального органа", - предусматривает закон.

Политика
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