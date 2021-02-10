По факту пыток над собакой в Шостке полиция начала уголовное производство 18 февраля, СМИ обнародовали вопиющий факт пытки животных в Шостке.

Напомним, местная общественная организация зоозащитников «Четыре лапы» на Фейсбуке проинформировала о том, что в мусорном баке в мешке была найдена окровавленная едва живая собака, которая скулила почти час.

Как выяснили зоозащитники, в Локотском микрорайоне города животное, вероятно домашнее, воровало кур. Поэтому хозяйка птицы наняла мужчину убить собаку. Ее засунули в мешок и прокалывали вилами, а затем едва живую выбросили в мусорный бак.

Животное посреди ночи отвезли к ветеринару. У собаки оказался выколот один глаз, пробиты оба легких, травма головы из-за удара вилами - травмы, несовместимые с жизнью. Животное медленно задыхалась. Чтобы избавить ее мучений, собаку усыпили.

Зоозащитники объявили поиск людей, которые поиздевались над животным, чтобы привлечь к ответственности.

По факту, обнародованному в СМИ и социальных сетях, полиция открыла уголовное производство. Как прокомментировали в Шосткинском районном управлении полиции, указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. По признакам правонарушения по ч.1 ст.299 УК Украины «Жестокое обращение с животными» начато уголовное производство, проводятся необходимые следственные действия по установлению лица, причастного к преступлению, пишет Шостка.инфо.

Справка

Статья 299 УК Украины. Жестокое обращение с животными

Жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе беспризорным животным, совершенное умышленно и приведшее к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, которые имеют признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий - наказываются арестом на срок до 6 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет.