На Сумщине депутату сельсовета и предпринимателю сообщено о подозрении в незаконной трансляции телеканалов с убытками в 2 млн грн Руководитель Сумской областной прокуратуры Алексей Тубелець 18 февраля сообщил о подозрении депутату Садовского сельского совета, который в сговоре с предпринимателем незаконно распространял программы вещания и информацию с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 176 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемые, действуя по предварительному сговору, без получения соответствующей лицензии приобрели и в здании сельского совета разместили оборудование для осуществления ретрансляции телевизионных программ вещания, объединив его в единую многоканальную сеть. В дальнейшем, без заключения соответствующих договоров с правообладателями телеканалов, на протяжении почти 3 лет осуществляли незаконное распространение программ вещания местным жителям за ежемесячную абонентскую плату. Более того, подозреваемые без разрешения владельцев информационной системы желающим за отдельную плату предоставляли доступ к закодированным платным телеканалам.

Согласно заключению судебной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, противоправными действиями подозреваемых владельцам телеканалов вызвано материальный ущерб на общую сумму почти 2 млн грн.

Незаконная деятельность лиц прекращена сотрудниками Службы безопасности Украины в Сумской области и следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратура.